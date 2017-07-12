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Алексей Осинцев: память о тренере

12 июля 2017, 08:16 [«Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

Алексей Осинцев: память о тренере
Алексей Осинцев

июля, исполнилось бы, 75 лет, со дня рождения, знаменитого челябинского тренера по боксу Алексея Алексеевича Осинцева. Много лет он успешно проработал в спортивном обществе «Трудовые резервы». Но настоящая слава пришла к Алексею Осинцеву, когда он стал тренером в челябинском взводе спортивной роты 17 СКА.

История создания этого спортвзвода уникальна. Когда челябинские тренеры Николай Попков с Евгением Вайнштейном, много лет назад, еще только начинали работать в тесном контакте, большинство молодых боксеров, из детско-юношеской спортшколы, терялось фактически, сразу же после окончания школы. Ребята либо уходили в армию, либо уезжали учиться в Омск, Ленинград, Волгоград, спортивные вузы, которых имели тогда кафедры бокса. Поэтому главными задачами, которые реформаторы поставил перед собой еще в 70-е годы, были формирование в Челябинске спортивного взвода СКА, и открытие, сначала отделения, а затем обязательно, и кафедры бокса при челябинском институте физкультуры.

И с первой задачей они успешно справились уже в 1981 году. Именно тогда Евгению Вайнштейну удалось перевести из Свердловской спортроты в Челябинск боксерский взвод . Хоть это было совсем не просто. Поскольку потребовалось продавить подписание совместного приказа Министерства обороны СССР и Госкомспорта. И такой приказ, в конце концов, был подписан первыми лицами. В результате чего на базе Челябинского танкового училища и был создан знаменитый спортивный взвод 17 спортроты СКА. Куда призывались все ведущие молодые боксеры Уральского региона. Первый шаг большого пути был сделан. Оставалось подобрать для работы талантливого наставника, способного вывести 18летних парней в мир большого, взрослого бокса. Именно им и стал веселый и талантливый старший тренер Уральского округа по боксу Алексей Осинцев.

Сегодня, в канун юбилея, своего великого тренера, с благодарностью вспоминают его воспитанники, бывшие лучшие боксеры армейцы:

Халил Лукманов - тренер сборных команд челябинского центра олимпийской подготовки по боксу. Многократные победители и чемпионы мировых и российских первенств Сергей Галикиев, Сергей Уфимцев, Сергей Геращенко, Сергей Шахмухамедов, братья Шкаликовы…

В это день в челябинском спортклубе «Урал» соберутся ветераны. Они проведут показательную тренировку с юными боксерами. Расскажут им об Алексее Осинцеве. Побывают на его могиле. А затем соберутся вместе, чтобы почтить память великого тренера.

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В Набережных Челнах девочка сорвалась с крыши 9-этажного дома

В Набережных Челнах девочка сорвалась с крыши 9-этажного дома

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Даже рыба не выдержала: на нудиста в США напала акула

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Оппозиционера Мальцева подозревают в экстремизме

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ФСИН требовала для Навального реального тюремного срока, но суд отказал

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Крым хочет больше власти в вопросе курортного сбора

Крым хочет больше власти в вопросе курортного сбора

Принятие закона о курортном сборе станет финансовым инструментом для развития курортной инфраструктуры, однако законопроект нуждается в корректировке. Об этом «АН – Крым» сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин БАХАРЕВ.

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В Кабардино-Балкарии арестован замруководителя филиала "РусГидро"

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