"Никакая" - так оценил форму футболистов клуба "Спартак" известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Игроки "Спартака" - действующего чемпиона России по футболу - на днях представили комплекты домашней и выездной игровой формы команды на сезон-2017/18.

Не понравились Зайцеву ни майки, ни шорты. Как считает гуру моды, цвета на новой форме "Спартака" получились "вялыми и неинтересными", - сообщает портал "Чемпионат".

"Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только ЛУКОЙЛ и видно. Там «Спартаком» и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке", — высказался Вячеслав Зайцев о форме красно-белых.