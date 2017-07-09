Главный тренер регбийной команды «Кубань» Александр Алексеенко рассказал, как в него ударила молния во время матча чемпионата России с «Металлургом» в Новокузнецке.

«Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — цитирует Алексеенко ТАСС.

По словам самого пострадавшего, который непонятно как вообще остался жив, молния ударила прямо в макушку. На голове у него был надета кепка. Никто на стадионе этого не заметил.

Дважды знаменательным выдался тот день для тренера «Кубани»: он не только не пострадал от удара молнии, но и его команда обыграла соперника со счетом 38:12.



