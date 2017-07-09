Главный тренер "Кубани" рассказал, как во время матча в него ударила молния
9 июля 2017, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер регбийной команды «Кубань» Александр Алексеенко рассказал, как в него ударила молния во время матча чемпионата России с «Металлургом» в Новокузнецке.
«Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — цитирует Алексеенко ТАСС.
По словам самого пострадавшего, который непонятно как вообще остался жив, молния ударила прямо в макушку. На голове у него был надета кепка. Никто на стадионе этого не заметил.
Дважды знаменательным выдался тот день для тренера «Кубани»: он не только не пострадал от удара молнии, но и его команда обыграла соперника со счетом 38:12.
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