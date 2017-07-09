Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче Гран-при

Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Италии в матче групповой стадии интеконтинентального Гран-при. Встреча двух коллективов, проходившая в китайском Куньшане, завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянок.

Первая партия остались за итальянками (25:21), вторую и третью выиграли россиянки (29:27 и 26:24). Четвертый (26:24) и пятый (15:10) сеты остались за итальянскими волейболистками.

Набрав в трех матчах три очка, сборная России занимает восьмое место в турнирной таблице групповой стадии Гран-при. Италия в трех матчах набрала два очка и идет на 10-м месте.

14 июля россиянки в Калининграде примут сборную Доминиканской Республики.