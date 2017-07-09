Россиянин Алексей Олейник победил Трэвиса Брауна на UFC 213
9 июля 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Российский профессиональный боец смешанного стиля Алексей Олейник по прозвищу "Удав" победил американца Трэвиса Брауна в поединке в рамках вечера UFC 213, который состоялся в субботу в штате Невада.
Олейник выиграл у Брауна во втором раунде после 3 минут 44 секунд со старта поединка. Он победил удушающим приемом со спины.
Для 40-летнего Олейника эта победа 52-й в 63 поединках на профессиональном уровне.
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