Россиянин Алексей Олейник победил Трэвиса Брауна на UFC 213

Российский профессиональный боец смешанного стиля Алексей Олейник по прозвищу "Удав" победил американца Трэвиса Брауна в поединке в рамках вечера UFC 213, который состоялся в субботу в штате Невада.

Олейник выиграл у Брауна во втором раунде после 3 минут 44 секунд со старта поединка. Он победил удушающим приемом со спины.

Для 40-летнего Олейника эта победа 52-й в 63 поединках на профессиональном уровне.