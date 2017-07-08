Российские волейболистки проиграли китаянкам в матче Гран-при

Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Китая в матче групповой стадии интерконтинентального Гран-при. Встреча двух коллективов, проходившая в китайском Куньшане, завершилась со счетом 3:2 в пользу китаянок.

Первая партия осталась за россиянками (26:24), вторую выиграли китаянки (25:21), третью - россиянки (25:16). Четвертый (27:25) и пятый (16:14) остались за китайскими волейболистками.

Набрав в двух матчах два очка, сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице групповой стадии Гран-при. 9 июля российские волейболистки в Куньшане сыграют со сборной Италии.