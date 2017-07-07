С 9 по 29 июля в Алуште согласно Единому календарному плану Всероссийских и международных мероприятий Минспорта России на 2017 год пройдут учебно-тренировочные сборы сборной команды России по ММА.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев: "В этом году состав национальной сборной полностью обновился. Это будут первые сборы после чемпионата России. Это - стартовый этап, формирующий команду. Сейчас задача тренерского состава, с одной стороны, найти индивидуальный подход к каждому спортсмену и, одновременно, начать формировать монолитный коллектив, каждый из членов которого должен осознавать, что он будет представлять нашу страну на международной арене. Напомню, что "первые номера" поедут на чемпионат мира в Казахстан, "вторые номера" - на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии.

Помимо сборников на тренировочную базу приедут все топовые российские ребята, прошлогодние чемпионы мира, - для новичков будет очень важна их поддержка и помощь в адаптации в национальной команде.

Работа со спортсменами рассчитана на результат. Наша задача обеспечить тренировочный процесс сборной максимально лучшими условиями. При выборе базы мы руководствовались качеством, оснащенностью ее спортивных объектов. Ну и климат, и активный отдых на побережье курортного городка станут для ребят приятным бонусом к тренировкам."

В рамках сборов под руководством главного тренера сборной России по ММА Геннадия Капшая пройдет тренерский семинар, в котором принять участие могут командированные региональными федерациями тренеры, по окончанию получать лицензии-сертификаты Союза ММА России.



Состав сборной России по ММА:

до 56,7 кг

1. Даитбегов Магомед (Москва)

2. Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)

до 61,2 кг

1. Заваев Гаджимурад (УРФО)

2. Магомедов Шарапудин (ПФО)

до 65,8 кг

1. Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)

2. Ашурлаев Наби (СКФО)

до 70,3 кг

1. Абдулхаликов Али (ЦФО)

2. Омаров Ислам (УРФО)

до 77,1 кг

1. Магомедкиримов Магомед (Москва)

2. Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)

до 84 кг

1. Шахрудинов Магомед (УРФО)

2. Магомед Мутаев (УРФО)

до 93 кг

1. Магомедов Муслим (СКФО)

2. Баширов Гаджимурад (Москва)

свыше 93 кг

1. Малыхин Анатолий (ЦФО)

2. Расулов Салимгерей (Москва).