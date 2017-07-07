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Опубликован состав молодежного Кубка мира по хоккею

7 июля 2017, 13:39 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Опубликован состав молодежного Кубка мира по хоккею

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодежных клубных команд, который пройдет с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области – Екатеринбурге и Верхней Пышме. В этом году в турнире примет участие восемь команд из 7 стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По традиции, в турнире принимают участие клубные команды молодежных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию представят обладатель Кубка Харламова – московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов, Молодежную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призер Кубка мира – казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют еще четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодежной финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В прошлом году команда заняла на турнире четвертое место. Чешский «Тршинец» - финалист молодежной чешской лиги минувшего сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель главного трофея шведской молодежной суперэлитной серии. «Давос» - четырехкратный чемпион швейцарской молодежной элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала.

Справка:

«Красная Армия» (Москва, Россия). После триумфа в плей-офф Чемпионата МХЛ, столичная дружина нацелилась на очередной трофей. Борис Миронов в первом же сезоне в качестве главного тренера привел свою команду к Кубку Харламова. В августе выяснится, покорится ли ему Кубок мира, тем более что армейцы уже выигрывали этот трофей. Это произошло в 2011 году в Омске.

«Авто» (Екатеринбург, Россия). Екатеринбургская команда сыграет на Кубке мира на правах хозяина уже во второй раз. В минувшем сезоне коллектив Венера Сафина попал в плей-офф, однако уступил в серии 1/8 финала будущему финалисту и еще одному бывшему хозяину Кубка мира нижнекамскому «Реактору». Два года назад «Авто» занял четвертое место на домашнем Кубке мира.

«Снежные Барсы» (Астана, Казахстан). Астанинская команда на протяжении трех лет  является постоянным участником Кубка мира и в минувшем сезоне добилась лучшего результата на этом турнире в своей истории. Ведомая Галымом Мамбеталиевым дружина из Казахстана добралась до полуфинала, где только в овертайме уступила будущему обладателю трофея ярославскому «Локо». А вот в матче за третье место астанинцы обыграли «Йокерит» и увезли домой бронзовые награды.

ХК «Рига» (Рига, Латвия). Завсегдатай Кубка мира из Латвии не сумел пробиться в плей-офф в минувшем сезоне. Среди выпускников молодежки из Риги - нападающий Микс Индрашис, выступающий за местное «Динамо» и сборную Латвии, и вратарь Кристерс Гудлевскис, на счету которого блестящий матч с канадцами на Олимпиаде в Сочи. Сейчас голкипер выступает за «Тампу» и «Сиракьюз Кранч» в АХЛ.

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). Молодежка финского «Йокерита» во второй раз примет участие в Кубке мира. Ранее от Финляндии на этом турнире выступали ТПС, ХПК, «Эспоо Блюз» и ХИФК. На предыдущем Кубке мира «Йокерит» уступил в полуфинале нижнекамскому «Реактору», а в матче за третье место не смог сдержать натиск «Снежных Барсов», заняв в итоге четвертое место. Выпускником команды является легендарный Теему Селянне.

«Тршинец» (Тршинец, Чехия). Дебютант турнира, молодежная команда чешского клуба «Оцеларжи», которая несколько раз играла в финале молодежной чешской лиги в середине 2000-х, однако победа пришла только в сезоне 2015/16. Лидерами в регулярном чемпионате стали команда из Тршинеца и бывший участник Кубка мира пражская «Спарта». Результат – триумф молодежки «Оцеларжи», которая добралась до финала и в минувшем сезоне, однако уступила «Пльзени».

«МОДО» (Эрншёльдсвик, Швеция). Молодежная команда одноименного шведского клуба из города Эрншёльдсвик. Коллектив выступает стабильно, в последний раз он не попал в плей-офф в сезоне 2002/03. Сразу же после этого последовал триумфальный сезон, в процессе которого «МОДО» сумел стать чемпионом, финишировав в регулярном чемпионате на шестом месте. В минувшем сезоне команда повторила достижение и во второй раз в своей истории завоевала главный трофей шведской молодежной суперэлитной серии.

«Давос» (Давос, Швейцария). Молодежный состав «Давоса» является четырехкратным чемпионом швейцарской молодежной элитной лиги, однако в последний раз это произошло в далеком 2001 году. Лучшим достижением команды за последние десять лет стало участие в полуфинальных сериях в сезонах 2008/09 и 2014/15. Основной состав «Давоса» является самой титулованной командой страны, она выигрывала чемпионат Швейцарии чаще любого другого клуба - 30 раз.

Победители Кубка мира прошлых лет:

2011 – «Красная Армия» (Россия)

2012 – «Садбэри Вулвз» (Канада)

2013 – «Омские Ястребы» (Россия)

2014 – МХК «Спартак» (Россия)

2015 – «Юргорден» (Швеция)

2016 – «Локо» (Россия)

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Bloomberg: Россия причастна к хакерским атакам на американскую АЭС

Bloomberg: Россия причастна к хакерским атакам на американскую АЭС

Компьютерные системы более десяти американских электростанций и одной АЭС (штат Канзас) подверглись хакерской атаке, и к этому якобы причастна Российская Федерация. Такой вывод делает американская пресса.

//Общество

На Керченской переправе встретили двухмиллионного пассажира

На Керченской переправе встретили двухмиллионного пассажира

На Керченской паромной переправе сегодня, 6 июля, встретили двухмиллионного пассажира. Как стало известно «Аргументам недели – Керчь», им стал 14-летний учащийся школы №44 города Кропоткин Руслан ШЕМЕТ.

//В мире

Трамп призвал Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине

Трамп призвал Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине

Президент США Дональд Трамп по пути в Гамбург совершил визит в Польшу и выступил с обвинением России. Как заявил американский президент, Россия ведет дестабилизирующую деятельность на мировой арене.

//В мире

Встреча Путина и Трампа в рамках G20 продлится около часа

Встреча Путина и Трампа в рамках G20 продлится около часа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцатки" продлится более часа. Российский и американский лидеры встретятся в пятницу, 7 июля.

//В мире

Россия не блокировала заявление СБ ООН с осуждением проведенного КНДР пуска МБР

Россия не блокировала заявление СБ ООН с осуждением проведенного КНДР пуска МБР

Пресс-секретарь поспредстава РФ в Совете Безопасности ООН Федор Стржижовский, опроверг информацию о том, что Россия заблокировала заявление Совета с осуждением проведенного КНДР ракетного испытания.

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