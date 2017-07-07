ФК «Урал» проводит традиционную презентацию команды перед новым сезоном

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к сезону 2017-2018. Сейчас команда находится на сборах в Словении, где она уже провела четыре контрольных матча против команд Словении и Сербии. Первая игра в рамках Чемпионата РФПЛ состоится 15 июля 2017 года в Екатеринбурге, когда наши футболисты сыграют против ФК «Ростов».

Перед стартом сезона футбольный клуб «Урал» проведет традиционную презентацию команды в кинотеатре «Пассаж». Она состоится 13 июля в четверг. Начало официальной части в 19.00. Президент клуба Григорий Иванов, главный тренер Александр Тарханов и игроки «Урала» расскажут об итогах предсезонных сборов, поделятся ожиданиями от предстоящего сезона и ответят на вопросы болельщиков. Кроме того, каждый гость сможет познакомиться с новичками клуба, взять автограф и сфотографироваться.

Кроме официальной части болельщикам будет предложен специальный футбольный квест. Участникам будут выдаваться карта заданий, которые будут разбросаны по всему торговому центру. Каждый, кто пройдет квест успешно, сможет принять участие в розыгрыше специальных призов от ФК «Урал». Квест стартует в 17.00 от главного входа в торговый центр со стороны улицы Ленина (1 этаж) и будет идти до самого старта презентации.

В сезоне 2016-2017 футбольный клуб «Урал» впервые в истории попал в финал Кубка России.

В межсезонье произошло серьезное обновление состава. В команду вернулся 34-летний защитник Адесойе Ойеволе, который ранее провел за наш клуб шесть сезонов и помог завоевать «Уралу» путевку в РФПЛ. Также в команду пришли: Игорь Портнягин — нападающий, имеющий опыт игры в Лиге Европы и за сборную России, Вараздат Ароян — защитник сборной Армении, четырехкратный победитель Кубка Армении и двукратный обладатель суперкубка страны. Кроме того, «Урал» пополнили два молодых экс-игрока «Зенита», имеющие опыт выступлений за юношескую и молодежную сборную России, Юрий Бавин и Алексей Евсеев. Стоит отметить, что изменения коснулись и вратарской линии нашей команды — в наш клуб пришел Ярослав Годзюр, ранее на протяжении десяти сезонов выступавший за ФК “Терек”.