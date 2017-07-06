Трехмесячный ребенок стал самым юным болельщиком на Кубке конфедераций

Самым юным болельщиком на Кубке конфедераций стал трехмесячный ребенок.

Что касается самого возрастного человека, получившего паспорт болельщика, то им стал мужчина, которому больше 85 лет. Данную информацию предоставил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

Как уточняет РИА "Новости", около 13 процентов зрителей Кубка конфедераций - это подростки до 17 лет, а 2 процента - граждане старше 65 лет.