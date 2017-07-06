"Барселона" официально объявила о продлении контракта с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси. Новое соглашение с аргентинцем рассчитано до 2021 года.

Согласившись остаться в испанском футбольном клубе, Месси поднял свою зарплату до 50 миллионов евро в год. Это примерно вдвое больше, чем по прежнему договору. При этом сумма отступных за аргентинского нападающего составляла 300 миллионов евро.

Другим условием продления контракта был переход в "Барселону" лучшего друга Лионеля, его партнера по сборной Аргентины Серхио Агуэро. Трансфер Агуэро обойдется "сине-гранатовым" в 40 миллионов евро.

Месси – воспитанник "Барселоны" с 2004 года. В ее составе он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четырежды становился победителем Лиги чемпионов.