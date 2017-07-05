Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Лимит на легионеров в российском футболе изменился. Об этом журналистам заявил 5 июля президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Изменения станут действовать со следующего сезона.

Сезон 2018/19 российский футбол встретит с новыми правилами набора легионеров в команды, об этом пишет «Р-Спорт».

Виталий Мутко сказал, что система лимитирования изменится. Причины изменений Мутко объяснил тем, что «когда все плохо, то что-то следует поменять». По словам Мутко, лимитироваться будет количество легионеров в самой заявке клуба, а не на футбольном поле.

Сейчас на поле могут одновременно находиться на более шести игроков-иностранцев в составе каждой команды.