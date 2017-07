ФИНАЛ Prime Selection-2017 пройдет в Краснодаре

18 августа в Краснодаре пройдет ФИНАЛ Prime Selection-2017. В рамках вечера пройдет ФИНАЛ международного турнира Prime Selection-2017 с участием сильнейших бойцов года, который выявит 7 чемпионов в 7 весовых категориях.

Финальные бои PrimeSelection-2017

до 57 кг: Хамзат Джабраилов (Грозный) vs Бислан Шехетль (Краснодар);

до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) vs Аслнбек Каров (Нальчик);

до 66 кг Махочи Сагитов (Краснодар) vs Аслан Шогов (Нальчик);

до 70 кг: Магоммед Мамаев (Волгоград) vs Марат Тохтамышев (Нальчик);

до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) vs Имран Кауфов (Нальчик);

до 84 кг: Ибрагим Магомедов (Махачкала) vs Евгений Беляев (Ростов-на-Дону);

до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) vs Сослан Джабиев (Владикавказ).