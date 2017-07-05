Криштиану Роналду сфотографировался со своими тремя детьми

Легендарный футболист Криштиану Роналду поделился с поклонниками фотографией со своими тремя детьми.

На снимке запечатлен сам спортсмен, его старший сын Криштиану-младший и новорожденные близнецы, которые, предположительно являются мальчиком и девочкой. Интересно, что ранее Роналду заявил, что дети - мальчики, хотя на всех имеющихся в прессе снимках один из малышей позирует в голубом костюмчике, а другой - в розовом.

Фанаты недоумевают, какого пола малыши Криштиану Роналду, как их зовут, а также, кто является их биологической матерью.