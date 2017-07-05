Молодежная хоккейная лига представляет логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд 2017 года, который состоится в августе в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме.

C 2016 года, логотип Кубка мира среди молодежных клубных команд помимо традиционных элементов отражает в себе характерные черты принимающего региона. В год проведения Кубка мира в республике Татарстан в дизайне эмблемы были использованы цвета флага и герба Татарстана, а фоновой основой для изображения хоккеиста стал народный татарский орнамент.

Логотип турнира 2017 года остался узнаваемым в привычной компоновке элементов, однако приобрел индивидуальность, благодаря несколько измененной фигуре хоккеиста и цветовой гамме, подобранной специально для Свердловской области. При разработке эмблемы использованы цвета флага Свердловской области: зеленый, белый и синий, а также стилизованная текстура одного из самых известных уральских самоцветов – малахита.

Также изменена фигура хоккеиста, теперь он изображен в момент броска по воротам. Хоккеист символизирует стремление к победе, молодость и задор участников соревнований, принципы бескомпромиссной, но честной борьбы и стремление к высшей награде.