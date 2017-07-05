Ростуризм опасается, что болельщикам ЧМ-2018 может не хватить гостиниц

Ростуризм зафиксировал нехватку гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 в шести из одиннадцати российских регионов, в которых пройдут матчи Мундиаля. В рамках подготовки к чемпионату уже функционируют 9 гостиниц, еще 18 строятся.



Не готовы принять гостей шесть субъектов РФ: Ростов, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Мордовия и Калининград, заявили в Ростуризме. Там отмечается дефицит мест коллективного размещения. Однако власти на местах не согласны с критикой в свой адрес. Пресс-службы Самарской, Калининградской и Волгоградской областей заявили, что дефицита мест для размещения болельщиков в регионах нет, а строительство гостиничных комплексов к ЧМ идет по графику, пишут «Известия».



Ростуризм выступает ответственным исполнителем программы по строительству и реконструкции инфраструктуры для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу.



