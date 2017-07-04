Мутко обещает: цены на билеты ЧМ-2018 для россиян будут доступны

Ключевое решение о ценах на билеты во время ЧМ-2018 будет принимать Международная федерация футбола, но вице-премьер РФ Виталий Мутко сделает все, чтобы российские болельщики покупали билеты дешевле.

Виталий Мутко обещает, что ан чемпионате мира по футболу в следующем году российские болельщики будут покупать билеты на матчи по четвертой, самой низкой ценовой категории.

Однако, сам Мутко не гарантирует снижение цен на билеты для российских болельщиков, так как это прерогатива ФИФА.

Четвертая категория цен на билеты для болельщиков страны-хозяйки уже опробована ФИФА на прошедшем Кубке конфедераций и Мутко надеется, что футбольный союз и дальше станет придерживаться такой же ценовой политики.