Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеню может быть недопущена до участия в Играх-2020 из-за повышенного уровня тестостерона, который дает ей преимущество перед другими более «женственными» соперницами.

Спортсменку обязали пройти гормональное лечение или сделать операцию. Такой вердикт вынесла Международная ассоциация легкоатлетических федераций, проводившая исследование.

В 2009 году после чемпионата мира по легкой атлетике южноафриканская спортсменка сдавала гендерный тест. Тогда многие спортивные специалисты усомнились, что Семеню женщина из-за ее мужского телосложения и низкого голоса. Результаты теста подтвердили пол бегуньи. В 2015 году спортсменка заключила брак с возлюбленной Виолет Рассебоя.

На счету 26-летней бегуньи золотая медаль на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также серебряная медаль на той же дистанции на Играх-2012 в Лондоне.



