Сборная России по футболу отрицает конфликт внутри команды

Ранее в ряде СМИ прошла информация о конфликте членов российской сборной по футболу с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Члены российской сборной по футболу опровергают эту информацию.

Опровержение факта наличия конфликта в команде появилось 3 июля на официальной страничке сборной РФ в «Твиттере».

Члены сборной утверждают, что никакого конфликта между главным тренером Черчесовым и отдельными игроками нет.

Футболисты нашей сборной недоумевают, откуда могла родиться версия о конфликте внутри команды. Игроки утверждают, что отношения между игроками и тренерами в сборной исключительно профессиональные.