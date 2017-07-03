Футболисты сборной вступили в открытый конфликт с главным тренером

Футболисты сборной открыто конфликтуют с главным тренером Станиславом Черчесовым. Коллектив недоволен авторитарным стилем работы своего наставника. Ситуация грозит выйти из-под контроля.

Из-за возникшего конфликта в сборную не вызываются Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Близок к уходу из сборной голкипер Игорь Акинфеев, сообщает «Советский спорт».

Сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев подверг резкой критике игру команды, возложив вину за поражение на Жиркова и Акинфеева. Лебедев заявил, что Акинфеев не может быть «вратарем номер один национальной сборной России», поскольку «два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа», а Жиркову «по-мужски» следовало бы в раздевалке «в морду дать».

Подводя итог работы команды, Черчесов отметил, что игроки знают, над чем им нужно поработать, и отказался уходить в отставку. Перед ним была поставлена задача во время прихода в команду (август 2016 г.) вывести сборную в финал домашнего чемпионата мира 2018 года.



