Сборная Германии одержала победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии в воскресенье, 2 июля, одержала победу над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций по футболу. Немецкую сборную вывел вперед Ларс Штиндль. Он забил гол на 20-й минуте матча.

На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовало 57 268 зрителей. Кубок конфедераций 2017 года в России стал третьим турниром в истории по количеству зрителей, присутствовавших на матчах. Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя, - передает ТАСС.

Сборные Германии и Чили играли в Санкт-Петербурге. Чили - на втором месте.

Ранее в Москве в матче за третье место Кубка конфедераций победила Португалия.