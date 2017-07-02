В соцсетях опубликован клип, посвященный ЧМ по футболу 2018 года

В социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" опубликован клип, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Онлайн-презентация состоялась в воскресенье в полдень.

Артисты Полина Гагарина, DJ Smash и Егор Крид выступили сегодня на стадионе во время закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.

"Песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!", – рассказала Полина Гагарина.

"Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моём детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех это всегда результат командной работы!", – цитирует Егора Крида РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира-2018 от Волгограда Елена Исинбаева сказала, что задачей-минимум для команды России будет выход из группы, а задача-максимум а – пойти по турниру как можно дальше.

Елена пожелала российским футболистам "с большой ответственностью и серьезностью отнестись к подготовке к чемпионату мира", поскольку они будут представлять Россию и россиян.