Португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота в матче за третье место Кубка конфедераций (КК). Тем не менее сборная Португалии обыграла сборную Мексики со счетом 2:1. Матч прошел в воскресенье на московском стадионе "Спартак".

На 16-й минуте форвард португальцев Андре Силва не реализовал пенальти. На 54-й минуте португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота.

В компенсированное время Пепе сравнял счет, забив мяч в ворота мексиканца Гильермо Очоа. Гол Адриен Силва с пенальти в добавленное время на 104-й минуте игры принес победу сборной Португалии.

Как отметили футбольные эксперты, голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа признан лучшим игроком матча за третье место Кубка конфедераций.

В Санкт-Петербурге в воскресенье пройдет финальный матч КК, в которой встретятся сборные Германии и Чили. Начала в 21:00 мск.