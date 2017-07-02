Кот-оракул уверенно определил победителя Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который стал предсказателем Кубка конфедераций, сделал прогноз на финальный матч турнира. Из двух картонных домиков с кормом кот уверенно выбрал тот, где изображен немецкий флаг.

Это означает, что сборная Германии одержит победу над командой Чили. "На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности", – рассказала ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Финальный матч Кубка состоится сегодня в 21:00 в Санкт-Петербурге. В полуфинале сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1, а чилийцы обыграли португальцев в серии пенальти (3:0). Основное и дополнительное время в этой встрече закончилось со счетом 0:0. Российская сборная заняла третье место в группе и выбыла из Кубка Конфедераций после поражения от сборной Мексики (1:2).

Матч за третье место также состоится 2 июля в 15:00 в Москве.

Полуторагодовалый глухой кот Ахилл сделал уже четыре прогноза, три из которых сбылись, а один был истолкован неверно.



