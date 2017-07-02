Поветкин заявил о готовности к поединку с победителем Кличко

Александр Поветкин заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по двум версиям Энтони Джоуша, в апреле победившим Владимира Кличко.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что российский боксер-тяжеловес одолел по очкам украинца Андрея Руденко. Поветкин доминировал в течение всего поединка, однако, как признался спортсмен после боя журналистам, бесследно встреча с Руденко для него не прошла. Украинец, по словам Поветкина, смог нанести ему несколько чувствительных ударов.

Отвечая на вопрос СМИ, россиянин сказал, что готов к поединкам с боксерами, занимающими первые строчки мировых рейтингов, в том числе с победителем Кличко Энтони Джошуа.