Поветкин завоевал два титула после допингового скандала

Возвращение на ринг после допингового скандала российского боксера Александра Поветкина стало триумфальным. Выиграв бой против украинца Андрея Руденко, он завоевал титулы WBA и WBO.

Поветкин был исключен из рейтингов этих организаций после того, как был уличен в применении допинга в конце прошлого года. В рейтингах IBF и WBC его по-прежнему нет.



На исходе первой игровой минуты украинец получил травму шеи и попросил остановить поединок. Руденко заявил, что не готов продолжать бой, но через несколько минут изменил свое решение и возобновил поединок. Россиянин выиграл бой единогласным решением судей. По итогам 12 раундов два судьи отдали победу хозяину ринга со счетом 120:108, третий рефери присудил победу со счетом 120:109. Бой проходил в субботу, 1 июля, в ГЦКЗ "Россия".



