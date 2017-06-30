Диего Марадона: я готов возглавить сборную России
30 июня 2017, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Живая легенда футбола, знаменитый Диего Марадона заявил 30 июня, что готов стать главным тренером сборной России по футболу. Легендарный аргентинский футболист сегодня прибыл в Москву с большими планами.
Прославленный футболист не просто сообщил о готовности возглавить российскую сборную, но сообщил об этом как о свершенном факте. «Я для этого и приехал», - сказал Диего журналистам.
Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах Марадоны приехать в Россию и поговорить с Владимиром Путиным по поводу предстоящего Чемпионата мира по футболу.
Первую часть обещанного Марадона выполнил: он приехал в Россию, пишет газета «Советский спорт».
На данный момент Марадона возглавляет футбольный клуб из ОАЭ.
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