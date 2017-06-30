Диего Марадона: я готов возглавить сборную России

Живая легенда футбола, знаменитый Диего Марадона заявил 30 июня, что готов стать главным тренером сборной России по футболу. Легендарный аргентинский футболист сегодня прибыл в Москву с большими планами.

Прославленный футболист не просто сообщил о готовности возглавить российскую сборную, но сообщил об этом как о свершенном факте. «Я для этого и приехал», - сказал Диего журналистам.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах Марадоны приехать в Россию и поговорить с Владимиром Путиным по поводу предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Первую часть обещанного Марадона выполнил: он приехал в Россию, пишет газета «Советский спорт».

На данный момент Марадона возглавляет футбольный клуб из ОАЭ.