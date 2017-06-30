Российский хоккеист Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом НХЛ за $30 млн

Сегодня стало известно, что российский хоккеист и бывший защитник российской сборной Дмитрий Орлов подписал новый контракт с американским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals.

О контракте Дмитрия Орлова с ХК Washington Capitals сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт НХЛ. О подписании контракта с Орловым сообщил менеджер хоккейного клуба Брайан Маклеллан.

Известно, что контракт с Орловым рассчитан на шесть лет. Согласно условиям контракта, российский 25-лентний хоккеист заработает $30,6 млн.

Дмитрий Орлов играет за Washington Capitals с 2011 года. В сентябре минувшего года Орлов продлил на один год контракт с клубом, а всего сыграл за Washington 307 матчей, заработав 97 очков.