Мексиканец вышел в магазин за сигаретами и улетел на Кубок конфедераций в Россию

Неравнодушный к футболу житель Мексики сказал жене, что выйдет в супермаркет за сигаретами, после чего собрал сумку и «рванул» в Россию на Кубок конфедераций, транзитом через Германию.

Мексиканец Артуро Гарсия прибыл в Россию, чтобы поддержать свою национальную команду. Артуро, добираясь до России, умудрился повредить ногу. При этом в пути он растратил все свои сбережения. Тем не менее, он добрался до цели своего путешествия и готовится посетить матч полуфинала Кубка конфедераций в Сочи, где мексиканцы сыграют с Германией.

Жена болельщика в конечном счёте узнала о его ухищрениях, сообщает Remezcla. Как она отреагировала - остается только догадываться.