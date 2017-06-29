Врачи запретили Емельяненко проводить бои в течение трех месяцев

После нокаута врачи отстранили российского бойца смешенных единоборств Федора Емельяненко от боев как минимум на три месяца. Это самый большой срок отстранения от поединка.

Хотя Емельяненко и говорит, что чувствует себя хорошо, спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение запретить россиянину выходить на ринг в течение 90 дней, хотя никто из бойцов еще не получал более 30 дней отстранения, отмечает sherdog.com.

Американец Мэтт Митрион отправил Емельяненко в технический нокаут на второй минуте боя. Схватка состоялась 24 июня в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в рамках бойцовского вечера Bellator 180. После поражения Федор заявил о матче-реванше. Вызов бросил российскому бойцу и другой американец - Чел Соннен.



