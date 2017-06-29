Роналду пропустит Кубок Конфедераций из-за рождения двойни

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций, чтобы увидеть рожденную двойню, которая появилась на свет на западном побережье США.

«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребёнка. К сожалению, мы не достигли главной цели на турнире, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальским болельщикам», — написал Криштиану на своей странице в Facebook.

32-летний футболист стал многодетным отцом. Все его дети родились от суррогатных матерей. Старшему Криштиану Роналду-младшему уже шесть лет. Сейчас родились близнецы Ева и Матео.

Напомним, в полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии уступила чилийцам. За третье место португальцы будут биться с командой Мексики, проигравшей во втором полуфинале Германии.



