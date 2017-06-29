Сборная Чили по пенальти обыграла Португалию

В Москве стал известен первый финалист Кубка конфедераций-2017 - сборная Чили по пенальти в полуфинальном матче обыграла сборную Португалии. Футболисты не смогли размочить счет ни в основное время, ни за два дополнительных тайма.

Чилийские футболисты Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес в серии пенальти вывели команду вперед. Вратарь чилийцев Клаудио Браво защитил ворота своей команды. Португальцы Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани не смогли взять его ворота. Клаудио Браво признан лучшим игроком матча. Команда Чили победила португальскую сборную со счетом 3:0.

Второй полуфинал определит победителя в четверг в Сочи. Играют Германия и Мексика. В финале Кубка конфедераций сборная Чили встретится с победителем этой игры.