Денис Шафиков: это будет самый трудный бой

30 июня 32-летний миасский профессиональный боксер легковес Денис Чингиз Хан Шафиков (38 побед, из них 20 нокаутом; два поражения и одна ничья) сойдется в титульном бою, за звание чемпиона мира IBF с Робертом Истером младшим. Это будет третья попытка нашего земляка, выступающего по контракту за известную челябинскую компанию «УралБоксПромоушен» Евгения Вайнштейна, завоевать этот титул.

Бой будет проходить в небольшом североамериканском городе Толедо штат Огайо на родине действующего, еще ни разу, не проигрывавшего, американского чемпиона 26-летнего Роберта Истера (19 побед, из них 14 нокаутом).

Если сравнить антропометрические данные боксеров, то в глаза явно бросается значительное преимущество американца. Он на полголовы выше Дениса Шафикова. Размах рук Истера 193 сантиметра. А у Шафикова всего лишь 174 сантиметра. Роберт Истер, к тому же обладает сильным поставленным ударом. К тому же он, в своей боксерской карьере, был запасным в олимпийской национальной сборочной США.









Бой с Ричардом Коми

Как утверждает бывалый директор «УралБоксПромоушен» Алексей Васильев: «Это, несомненно, самый серьезный и грозный соперник в карьере Дениса. Но каждое поражение россиянина в бою за чемпионский пояс, его, несомненно, только закаляло. Он внимательно исследовал свои ошибки, и с каждым боем становился сильнее и сильнее. И сейчас я, общаясь с Денисом практически каждый день, вижу, что он предельно мотивирован. Он очень серьезно настроен на бой. Так как, пожалуй, никогда еще не был настроен. Ни в чем не дает себе послабления. У него прекрасно прошли подготовительные сборы. Достойные были спарринг сессии. Он готовился к этому бою более трех месяцев. В боксерском лагере очень известного тренера Абеля Санчеса в Биг Беар. Очень интенсивно готовился. И его уверенность в своих силах сегодня передается и всем нам. Я верю, что эта попытка будет успешной. В этот раз, несомненно, победа очень близка. Денису Шафикову, нужно просто быть предельно концентрированным. Предельно собранным. И как говорится биться до последней капли крови. Ни в одном раунде не давать ни одной секунды поблажки. Шансы у него есть, и они хорошие. Мы делаем ставку, прежде всего на удивительную волю и просто поразительный характер нашего боксера».

Если рассматривать его неудачи, и анализировать причины его поражений, то видно следующее…. 22 февраля 2014 года Денис Шафиков первый раз боксировал за чемпионский титул. И его соперником, в Макао был мексиканец Мигель Васкес. Тоже очень рослый соперник. И очень неудобный. Вязкий. Но не бьющий, и, пожалуй, менее интересный по сравнению с Денисом.

Шафиков до этого боя, за пять – шесть месяцев имел одну спарринг-сессию с Васкесом. И на этом спарринге, он его просто гонял из угла в угол. И вероятнее всего, его явное преимущество, во время спарринга несколько расслабило нашего земляка. Он, скорее всего заранее посчитал себя сильнее своего соперника. И, наверное, недостаточно серьезно настроился на этот ответственный поединок. К этому бою Денис Шафиков готовился в Лос Анжелесе у великого Фредди Роуча, который, конечно же, должен был вывести своего воспитанника в его угол ринга. Но Шафиков, на том турнире, боксировал предпоследним. А последним, был бой местного знаменитого боксера, двукратного олимпийского чемпиона, Цзоу Шимина, которого тоже тренировал Роуч. И которому он, уделил все свое внимание. И вот такое, не совсем серьезное отношение наставника к нашему бойцу, конечно же, тоже вполне могло сыграть немалую роль в его поражении. Потому, что этого опытнейшего тренера, с его подсказками на бой, в углу Дениса Шафикова просто не было.









Абель Санчес - тренер Дениса Шафикова

Второе поражение Дениса Шафикова в США, в Лас Вегасе, 18 декабря 2015 года, от кубинского боксера Рансеса Бартелеми. В этой неудаче, несомненно, свою роль сыграло непредвиденное глубокое рассечение брови над ведущим глазом Дениса, в седьмом раунде. Можно сказать, не повезло парню. Потому что по бою, до седьмого раунда, наш боксер имел хоть и небольшое, но все, же явное преимущество. И по запискам двух судей он побеждал, на тот момент. А затем кровь, стала заливать ему глаз. Получилось так, что Шафиков, по существу, не мог отчетливо видеть своего соперника. И только мог предпринимать нечеловеческие волевые усилия, чтобы хоть как то продержаться. Не мог нормально боксировать, и это, конечно же, хорошо понял его соперник…

Денис Шафиков воспринял эти поражения, как серьезный урок для себя. И очень ярко выступил в последних двух боях.

Второго июня 2016 года он просто уничтожил на домашней территории американского морпеха Джеймела Херринга. До того боя не потерпевшего ни одного поражения. Денис победил в этом противостоянии досрочно, в десятом раунде, техническим нокаутом.









С Евгенийм Вайнштейном и Виталием Слановым

Последний бой Дениса Шафикова был с соперником из Ганы, очень сильным боксером Ричардом Коми второго декабря 2016 года. Ричард Коми, до этого, уже боксировал с Робертом Истером, и проиграл ему, всего лишь раздельным решением судей. Но при этом многие специалисты утверждали, что бой был очень равным. И даже отдавали преимущество Ричарду Коми. И в своем московском сражении Шафиков, проведя очень яркую концовку боя, сумел-таки победить боксера из Ганы. А Ричард Коми был вполне достойным соперником, точно такого же класса, как Роберт Истер. И это, конечно же, несомненно, прибавило россиянину уверенности в том, что свою третью попытку завоевать чемпионский пояс он не упустит.

Прямая трансляция чемпионского боя Денис Шафиков – Роберт Истер, планируется на телеканале Матч ТВ.