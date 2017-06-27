Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, бывший обладатель пояса WBC-Silver, 37-летний российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг.

О возвращении на ринг прославленного спортсмена сообщает 27 июня «Вести.ру».

После допинг-скандала, о котором «Аргументы недели» ранее сообщали , спортсмен был полностью оправдан, ему вернули все регалии и включили российского боксера в международный рейтинг.

Известно, что первый бой после перерыва Александр Поветкин проведет 1 июля в Москве, - Поветкин выйдет против украинского боксера Андрея Руденко.