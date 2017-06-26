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Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве на чемпионате мира

26 июня 2017, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве на чемпионате мира

Национальные команды Англии и Германии не планируют использовать Москву как базу для размещения команд на время чемпионата мира по футболу 2018 года из-за проблем с дорожным движением.

Англичане остались недовольны трафиком в Москве во время пребывания на Кубке конфедераций-2017, тогда как немцам понравился климат в Сочи и они планируют расположиться на юге России. Об этом информирует ESPN FC.

Для 32 участников предстоящего чемпионата мира ФИФА выбрала 65 тренировочных баз в России, 23 из них — в Москве.

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ФАС возбудила уголовные дела из-за высоких цен на фастфуд в аэропортах

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С турецкого курорта эвакуировали четверых россиян

С турецкого курорта эвакуировали четверых россиян

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Максим Галкин высмеял роскошную жизнь Рудковской и других звезд

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