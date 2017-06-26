Стали известны результаты допинг-тестов сборной РФ по футболу

Накануне матчей в рамках Кубка конфедераций по футболу все члены российской сборной прошли допинг-тесты. После начала Кубка в ряде СМИ появились сообщения о том, что ФИФА подозревает наших спортсменов в допинге.

Британские СМИ, ссылаясь на некие письма, доказывали, что российские футболисты, которые принимали участие в мировом чемпионате в Бразилии в 2014 году, подозреваются ФИФА в употреблении запрещенных препаратов, сообщает РИА Новости.

Директор департамента по проведению соревнований международной футбольной ассоциации Колин Смит 26 июня развеял все слухи: допинг-тесты российских спортсменов – все отрицательные.