Как понять послание Дзюбы и Кокорина

В соцсетях обсуждают скандал, разразившийся в российском футболе на следующий день после досрочного окончания для сборной команды России домашнего Кубка конфедераций. Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Александр Кокорин в Кубке конфедераций не участвовали и оставили послание в Instagram.

Дзюба и Кокорин сфотографировались вместе, приложив рёбра ладоней к лицу. Предположение, что жест направлен как послание главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову они отвергли.

Черчесов Кокорина в этом году в составе сборной не видел, а Дзюба покинул расположение команды прямо перед началом Кубка конфедераций по официальной версии из-за травмы колена. Но он вовсю тренируется на сборах в клубе.

Напомним, в конце мая во время матча последнего тура РФПЛ Дзюба и Кокорин после гола «Локомотиву» ребром ладони хлопали себя по горлу. Тогда многие сочли этот жест за призыв уволить Мирчи Луческу. Александр Кержаков считает, что жест носил другой смысл, - передаёт RT.

Возмущён поведением Дзюбы и Кокорина экс-голкипер сборной Руслан Нигматуллин, - сообщает «Чемпионат». По его мнению, теперь игроки вряд ли примут участие в чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в России.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что "эти два «великих» российских футболиста вытирают сопли после того, как простудились в Европе", "либо уже мозг вытекает". "Они объявили войну футбольному сообществу. ... Если сейчас «Зенит» не отреагирует на эту выходку, то это породит бурю, которая снесёт и футболистов, и руководителей клуба", - сказал Созин.

Первый тренер Кокорина Валерий Стафёров отметил, что его подопечный никогда не станет делать ничего плохого.

В послании футболисты намекают на усы тренера нашей сборной Станислава Черчесова, который не пригласил футболистов на Кубок конфедераций?