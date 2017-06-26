Отец Жозе Моуринью скончался на 80-м году жизни

В минувшее воскресенье, 25 июня, на 80-м году жизни скончался Феликс Моуринью — отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Об этом в своем Твиттер сообщил португальский «Белененсиш», в котором после 80-х Феликс Моуринью работал тренером.

Бывший голкипер Жозе Моуринью после завершения игровой карьеры работал в десяти португальских командах, включая «Виторию» и «Белененсиш». Жозе Моуринью выступал в двух командах под руководством отца: в сезоне-1981/82 — за «Риу Аве», в сезоне-1982/83 — за «Белененсиш».

В память об отце он опубликовал в Инстаграм совместную фотографию, сделанную в его детские годы.



