Тренер германской сборной по футболу: команда РФ очень талантлива

Тренер германской сборной по футболу Йоахим Лев поддержал своего российского коллегу Станислава Черчесова после того как россияне вылетели из Кубка конфедераций. Йоахим сказал, что сожалеет о проигрыше россиян.

Главный тренер германской футбольной сборной Йоахим Лев посла Черчесову СМС, в котором пожелал своему коллеге удачи в его нелегком труде, пишут «Известия».

Германский тренер признался, что российская команда очень талантлива и он выделил девять игроков сборной РФ, которые могли бы играть в Бундеслиге (чемпионат Германии). Фамилии талантливых россиян немец не назвал, чтобы не обидеть остальных. Йоахим отметил, что российские футболисты «очень энергичные» и хорошо и грают.