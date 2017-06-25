Хозяйка футбольного Кубка конфедераций российская сборная накануне проиграла Мексике и покинула турнир. Нападающие ФК «Зенит» Александр Кокорин и Артем Дзюба обратились с посланием к болельщикам.

Послание пользователям соцсетей Кокорин и Дзюба разместили на страничке в Instagram, и это послание – со смыслом, правильнее сказать - с несколькими смыслами.

Появилось видеообращение в интернете на следующий день после поражения российской сборной на Кубке конфедераций. Длина ролика – 5 секунд. За это время зритель успевает увидеть лежащих на кровати Кокорина и Дзюбу, которые синхронно касаются ребром ладони лица между верхней губой и носом. Футболисты явно намекают на усы тренера нашей сборной Станислава Черчесова, который не пригласил футболистов на Кубок конфедераций.