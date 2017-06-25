Соннен бросил вызов Емельяненко: Я иду за тобой

Американский боец смешанного стиля MMA Чел Соннен бросил вызов Федору Емельяненко. Американец одержал победу над бразильцем Вандерлеем Силвой в главном бою турнира Bellator 180, а Емельяненко проиграл его соотечественнику Мэтту Митриону.

«Я заставил Тито Ортиса сдаться менее чем через минуту. Я вышвырнул с этого ринга Вандерлея Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Федор, мне нужна только одна попытка», написал Соннен на своей странице в Twitter.



Напомним, «Последнего императора» отправили в нокаут на второй минуте боя. Соперники сразу обменялись мощными ударами, после которых оба оказались на настиле. Однако Митриону удалось быстрее прийти в себя прийти в себя. Удар Митриона пришелся в челюсть Емельяненко, в то время как он попал сопернику в плечо. Емельяненко уже не успел подняться на ноги, чтобы отбить дальнейшие атаки Митриона. Американец воспользовался своим выгодным положением и добил Емельяненко техническим нокаутом. После боя российский боец выразил надежду на реванш.



