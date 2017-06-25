Хрюнов заподозрил американцев в использовании Емельяненко в своих целях

Соединенные Штаты использовали Федора Емельяненко, чтобы «родить себе нового героя». Такое мнение высказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. После состоявшегося в Нью-Йорке поединка россиянин заявил, что готов провести со своим соперником еще один бой.

Как сообщает портал Life, Владимир Хрюнов посоветовал Федору Емельяненко поберечь себя и прекратить участвовать в такого рода схватках. Хрюнов считает, что американцы использовали россиянина в своих целях. По словам промоутера, теперь Митрион будет «продавать себя» как победитель Емельяненко.