Сборная России по футболу покинула Кубок Конфедераций, проиграв команде Мексики

На матче Кубка конфедераций в Казани сборная России по футболу проиграла команде Мексики со счетом 1:2. Счет в заключительном матче группового этапа на 25-й минуте открыл россиянин Александр Самедов.

Больше ни одного гола команде забить не удалось. Мексиканцы ответили мячами Нестора Араухо (30 минута) и Ирвина Лосано (52 минута).

В полуфинал Кубка конфедераций из группы "А" вышли Португалия и Мексика. 25 июня определятся еще 2 полуфиналиста турнира.