Сборная России по футболу покинула Кубок Конфедераций, проиграв команде Мексики
24 июня 2017, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
На матче Кубка конфедераций в Казани сборная России по футболу проиграла команде Мексики со счетом 1:2. Счет в заключительном матче группового этапа на 25-й минуте открыл россиянин Александр Самедов.
Больше ни одного гола команде забить не удалось. Мексиканцы ответили мячами Нестора Араухо (30 минута) и Ирвина Лосано (52 минута).
В полуфинал Кубка конфедераций из группы "А" вышли Португалия и Мексика. 25 июня определятся еще 2 полуфиналиста турнира.
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