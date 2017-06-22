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МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду

22 июня 2017, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду
globallookpress.com

Международный олимпийский комитет намерен не позднее октября ввести санкции против России за допинговые нарушения на сочинской Олимпиаде-2014, заявил глава МОК Томас Бах.

«Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций [в России]», — подчеркнул спортивный чиновник в интервью The New York Times.

Бах отметил, что Владимир Путин признал наличие этой проблемы, а российские чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать.

WADA во главе с Ричардом Маклареном дважды уличала российских спортсменов и чиновников от спорта в допинговых махинациях, благодаря чему олимпийские сборные по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от следующих олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная пропустила состязания в полном составе. Также Россия лишилась права на проведение ЧМ- 2017 года по бобслею и скелетону.

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Террористы ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула

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В Париже напали на российского чиновника

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