Кубок конфедераций: Россия проиграла сборной Португалии

Чуда не произошло, хотя российские болельщики на него надеялись. В присутствии 42 759 зрителей на трибунах стадиона «Спартак» российские футболисты проиграли португальцам, и родные стены не помогли.

Россияне уступили португальцам в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с минимальным счетом 0:1 и это, пожалуй, можно считать чудом, сообщает ТАСС.

На стадионе «Спартак» присутствовало 42 759 зрителей. Счет в игре открыл на восьмой минуте нападающий португальцев Криштиану Роналду, приняв мяч головой после навеса с левого фланга и послав его в российские ворота.

Роналду забил свой 74 –й гол в играх на национальную сборную.