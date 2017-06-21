РМК открыла на Урале уже 10 воркаут-площадок

Русская медная компания открыла уже 10 из 16 запланированных площадок на Южном и Среднем Урале.



Молодежь сможет заняться совершенно новым и очень перспективным видом спорта в Челябинске (пять площадок), а также в Коркино, Первомайском, Кыштыме и Карабаше. А позавчера, 19 июня, такой объект открыли и в Екатеринбурге.











Теперь у жителей Ленинского района Екатеринбурга есть собственная абсолютно бесплатная площадка для занятий воркаутом на свежем воздухе. Она была торжественно открыта в Зеленом парке.



Отметим, что все воркаут-парки и площадки соответствуют международным стандартам.