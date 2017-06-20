«Локомотив» готов бесплатно отпустить Романа Шишкина

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин получил официальное уведомление о том, что может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты.



30-летний игрок покинет команду нынешним летом, хотя его контракт действует еще полтора года, отмечает ТАСС.



С 2004 года, в 90 матчах в составе «Спартака» Шишкин забил один мяч и сделал восемь голевых передач, завоевав две серебряные медали в чемпионате России.



В 2009 году защитника отдали в аренду самарским «Крыльям Советов», а в 2010-м продали «Локомотиву» за $500 тыс. В составе «железнодорожников» защитник выиграл бронзу чемпионата России и Кубок страны. Во всех 183 матчах Шишкин забил 5 мячей и сделал 13 голевых передач.



Вторую половину минувшего сезона Шишкин провел на правах аренды в «Краснодаре». За сборную России защитник выступает с 2007 года. В стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0) Шишкин просидел в запасных.



