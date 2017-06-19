Бразильский нападающий Халк ввязался в драку на футбольном поле

Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ", стал участником потасовки на футбольном полев с представителями клуба "Гуанчжоу Фули" на одном из матчей чемпионата Китая.

Драка была спровоцирована поведением бывшего игрока "Челси" Оскара в концовке поединка, который завершился вничью со счетом 1-1.

Халк попытался разнять соперников, а потом отправился разбирать инцидент с судьей.

Видео массовой потасовки можно посмотреть по ссылке