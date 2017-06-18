Виталий Мутко посоветовал завезти марихуану для голландцев на ЧМ-2018

В российском контексте слова российского вице-премьера прозвучали, мягко сказать, некорректно. Но шутка в том, что Нидерландах употребление легких наркотиков (марихуана) преступлением не считается.

Для размещения команд-участников мирового чемпионата по футболу, который Россия примет в 2018 году, министр спорта РФ Виталий Мутко будет рекомендовать спортивные базы в Ульяновской области, передает телеканал НТВ.

О планах размещения футбольных сборных Мутко говорил 18 июня на внеочередной конференции РФПЛ в Санкт-Петербурге. Когда речь зашла о размещении голландской сборной, Мутко предложил для них «завезти марихуанки». Мутко сразу пояснил, что шутит.