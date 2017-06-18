Российский боксер Сергей Ковалев 18 июня проиграл своему американскому сопернику Андре Уорду по очкам, из-за того, что судья остановил бой раньше времени. Рефери Тони Уикс написал в своем «Твиттер», что ошибся.

Дело в том, что рефери не увидел удары ниже пояса и остановил бой, потому что Ковалев перестал защищаться, сообщает ТАСС.

Рефери просмотрел запись боя и признал, что допустил ошибку. Если бы судья увидел, что удары были ниже пояса, то бой не был бы остановлен. Сам российский боксер после поединка в Лас-Вегасе требовал реванша и говорил о том, что мог продолжать бой и поединок остановили по ошибке.